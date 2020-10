Hier der Link zu meinem aktuellern “Frontbericht aus Charlottengrad” – meine frischen Aufnahmen vom Freitag Abend. Hätte ich alles nicht mit eigenen Ohren gehört, ich würde mir schwer tun, es zu glauben.

Guten Tag aus Berlin!

Dieses Tagesbriefing kommt etwas später, weil ich gerade noch auf eine Geschichte stieß, bei der ich nicht anders konnte, als sie sofort zu schreiben: Ein bayerischer Amtsarzt und Behördenchef kritisiert auf Twitter massiv die offizielle Corona-Politik und attackiert die Regierung – sogar “heilige Kühe” seines oberstes Dienstherren Söder: Er fordert ein Ende der Maskenpflicht an Schulen.

Vielleicht bin ich voreingenommen, weil ich bei meiner Journalismus-Ausbildung bei der Augsburger Allgemeinen genau da stationiert war, wo der Mann seinen Dienstsitz hat: In Aichach-Friedberg. Auf jeden Fall habe ich Respekt vor dem Behördenleiter, weil er den Mut hat, seine eigene, unbequeme Meinung laut zu sagen. Heute ist das ja leider keine Selbstverständlichkeit. Hier ganz frisch die Geschichte über den “Corona-Rebellen” – der ganz und gar kein “Corona-Leugner” ist. Und nur einen anderen Umgang mit dem Virus fordert.

Aber jetzt zum eigentlichen Wochenbriefing. Das hätte so beginnen sollen:

Geht es nur mir so? Ich habe in diesen Wochen, ja eigentlich fast schon Monaten immer mehr den Eindruck, dass in Deutschland kaum noch Politik stattfindet. Ich meine Politik im klassischen Sinne. Einen Richtungsstreit über die großen Themen, die wichtig sind für die Menschen im Land. Eine klassische Auseinandersetzung zwischen Opposition und Regierung gibt es ja schon seit Jahren nicht mehr. Zumindest wenn man einen konstruktiven Austausch darunter versteht. Aber inzwischen scheint die Politik ganz tot. Es sind weniger als zwölf Monate bis zur nächsten Bundestagswahl. Und wir haben noch keinerlei Ahnung, wer für die Regierungsparteien ins Rennen gehen wird. Mehr noch: Es wird kaum darüber geschrieben und diskutiert.

Immer mehr komme ich mir vor wie in einer „gesteuerten Demokratie“. Ist es nur ein Zufall, dass Putin das System in Russland, dass er geschaffen hat, genau so nennt? Nein, ich würde die Systeme in Berlin und Moskau nie gleichsetzen. Aber so weh es mir tut: Ich finde erschreckend viel, was sich ähnelt. Und muss hier immer öfter an die klugen Worte der ukrainischen Schriftstellerin Oksana Sabuschko denken. Ich kenne sie sehr gut und schätze sie als einen der klügsten Köpfe unserer Zeit. Sie sagt, in Moskau sei das Schlechteste aus zwei Systemen zusammen gewachsen: die alten KGB-Traditionen aus der Sowjetunion und die Umwandlung von Politik in gehaltlose Show und Verblödung aus dem Westen. Die nahm laut Sabuschko in den 1980er Jahren in den USA ihren Ausgang. Neil Postman hat sie ausführlich beschrieben („Wir amüsieren uns zu Tode“). Seine Vorhersagen trafen mit erschreckender Genauigkeit ein.

Statt im Bundestag findet die politische Diskussion heute vorwiegend in streng vorselektierten Talkshows statt. Sachliche Debatten werden durch Emotionalisierung, Tabuisierung und Diffamierung verhindert. Durch überzeichnete Feinbilder, die von den realen Problemen ablenken und für Geschlossenheit sorgen sollen. Nicht vorher gesagt hat Postman den Dogmatismus und die Hypermoralisierung. Aber beides ist auch etwa in Russland fast gar nicht anzutreffen, dafür umso mehr in Deutschland.

Jetzt habe ich mich richtig in Fahrt geschrieben, und ich glaube, ich muss dieses Thema einmal in einem eigenen Artikel abhandeln – für das Wochenbriefing hier würde eine tiefere Analyse zu weit führen. Es soll ja kein Roman werden, sondern ein kurzer Rundbrief.

Heute haben in Berlin Linksextreme einen Brandanschlag auf die S-Bahn verübt. Die Behinderungen waren massiv, zehntausende Menschen betroffen. Mit einer Normalisierung des S-Bahn-Verkehrs wird erst morgen gerechnet. In den Medien wird nur regional berichtet, und auf Sparflamme. Laut einem Bekennerschreiben richtete sich der Anschlag gegen die geplante Räumung eines besetzten Hauses in Ost–Berlin: in der Liebigstraße 34. Mehrere Tausend Polizisten sollen dazu am Freitag anrücken. Beobachter fürchten bürgerkriegsartige Szenen. Ich bin sehr gespannt, wie die Berichterstattung darüber ausfallen wird. Und ich überlege mir, selbst vor Ort zu sein. Auch wenn das nicht ganz ungefährlich wäre, da ich in der Vergangenheit oft von Linksextremen erkannt und auch angegangen werde.

