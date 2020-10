Allmählich scheint die Masken-Front zu bröckeln. Bislang lief man Gefahr, auch nur für kritische Hinweise oder Berichte über Untersuchungen, die den Nutzen vor allem der sogenannten Alltagsmasken in Frage stellen (siehe hier), als „Corona-Leugner“ diffamiert zu werden. Und das, obwohl Kanzlerin Merkel im März und Christian Drosten noch im Januar den Nutzen der Masken massiv anzweifelten. Wer heute das Dogma auch nur hinterfragt, droht bei vielen oft auf eine emotionale Ablehnung zu stoßen, wie man sie sonst nur bei der Beleidigung der religiösen Gefühle von Strenggläubigen kennt. Und jetzt das: Kein geringerer als der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, hat öffentlich „Ketzerei begangen“. Er zweifelt am Nutzen von Alltagsmasken, also den im Alltag fast ausschließlich verwendeten Stoff- und OP-Masken ohne einen Filter. Zumindest in bestimmten Situationen. Er sei von diesen Alltagsmasken bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie nicht überzeugt, „weil es auch keine tatsächliche wissenschaftliche Evidenz darüber gibt, dass die tatsächlich hilfreich sind“, sagte er in ZDF-Talkshow „Markus Lanz“ vom Mittwochabend: „Schon gar nicht im Selbstschutz und wahrscheinlich auch nur ganz wenig im Schutz, andere anzustecken.“ Der Mediziner sprach von der Maskenpflicht auch als „Vermummungsgebot“.

Umgehend kam die Empörung von den üblichen Verdächtigen, die heute wie eine Art inoffiziell Corona-Inquisition agieren. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Karl Lauterbach attackierte Reinhardt sofort auf Twitter und bezeichnete seine Aussage als „unentschuldbar“ für den „ranghöchsten deutschen Ärztefunktionär“. Aus seiner, Lauterbachs Sicht, sei es „ein Rücktrittsgrund, wenn er das nicht sofort zurücknimmt“.

Man muss sich das einmal vergegenwärtigen: Der Ärztepräsident äußert Zweifel, weil er keine „tatsächliche wissenschaftliche Evidenz“ sieht. Und statt zu argumentieren, fordern Kritiker sofort seinen Rücktritt. Das ist mittelalterlich bzw. typisch für autoritäre Regime. In Demokratien und pluralistischen Gesellschaften sind solche Meinungsunterschiede üblich, ja Bestandteil des Systems, und werden ausdiskutiert. Lauterbachs Reaktion ist ein Indiz dafür, dass Leute wie er argumentativ auf dünnen Beinen stehen – sonst würde er sachlich argumentieren statt mit dem Vorschlaghammer.

Reinhardt hatte ausgeführt, dass es seiner Ansicht nach Sinn mache, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, wo man den Abstand nicht wahren könne, etwa im öffentlichen Nahverkehr oder in Räumlichkeiten, wo man notwendigerweise eng beieinander sei. Allerdings äußerte er Zweifel am Sinn des Tragens im Freien: „Ich glaube, dass das wenig bringen wird.“

Berlins rot-rot-grüner Senat, der seit Jahren den Drogenhandel etwa im Görlitzer Park faktisch toleriert, hat etwa gerade erst eine Maskenpflicht an zehn belebten Straßen angeordnet.

