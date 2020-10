Sehen Sie hier meinen Livestream von der Anti-Corona-Demo heute bzw. deren Ende und den Resten der Gegendemo. Die Festnahme von Rechtsanwalt Markus Heintz sehen Sie hier). Etwas später plane ich am dieser Stelle heute noch einen kurzen (Text-)Bericht zu den Ereignissen des Tages. Einstweilen finden Sie unten mein aktuelles Wochenbriefing.

Es gibt gute Nachrichten: Ich bin ab jetzt Mitglied der Bundespressekonferenz! Damit kann ich an den Regierungs-Pressekonferenzen teilnehmen und meine – und auch Ihre – Fragen an die Regierung stellen. Im Juli hatte ich noch ein Schreiben von der Bundespressekonferenz bekommen, in dem es hieß, man könne meinem Aufnahmeantrag nicht entsprechen. Wörtlich stand da: „Der Mitgliederausschuss der Bundespressekonferenz hat über Ihren Antrag auf Mitgliedschaft beraten. Die Satzung schreibt vor, dass nur Mitglied werden kann, wer ständig und weit überwiegend über Bundespolitik berichtet. Dies können wir anhand der von Ihnen angegebenen Quellen nicht eindeutig erkennen.“

Die Bundespressekonferenz ist eine ziemlich einmalige Sache, wie auch auf Wikipedia nachzulesen ist: „Im Gegensatz zur Praxis in vielen anderen Staaten sind die ‘Hausherren‘ der Bundespressekonferenzen die Journalisten selbst und nicht die Regierung. Dadurch kommen auch Journalisten, die für ihre kritischen Fragen bekannt sind, stets zu Wort, während in vergleichbaren Veranstaltungen in anderen Staaten diese Journalisten vielfach keine Fragen stellen können.“

Genau deshalb war ich im Juli so geschockt über die Nicht-Aufnahme. Denn es wäre ja eine Pervertierung des Grundgedankens der Bundespressekonferenz gewesen, wenn sie kritische Journalisten wie mich außen vor halten würde. Umso mehr freut mich die jetzige Aufnahme. Bitte erwarten Sie nicht zu viel: Weil ich ja Sekretär, Fahrradkurier, Lektor, Autor und Chefredakteur meiner Seite in einer Person bin, kann ich natürlich nicht ständig zu den Bundespressekonferenzen fahren. Zumal wegen Corona Zugangsbeschränkungen gelten. Aber man kann als Mitglied auch online Fragen stellen.

Und ich möchte meine Seite auch personell ausbauen: Wenn ich etwas mehr delegieren kann, bleibt auch mehr Zeit für Dinge wie die Bundespressekonferenz. Dank Ihrer Unterstützung bin ich da sehr optimistisch.

Kurz zum Aktuellen: Die von mir in Auftrag gegebene Umfrage zu Merkel hat vergangene Woche eingeschlagen wie eine Bombe (siehe hier). Heute bekam ich die Ergebnisse meiner neuen Umfragen. Zum einen habe ich nach dem Vertrauen in die öffentlich-rechtlichen Medien gefragt. Das Ergebnis halte ich für sehr interessant. Und wie so oft bei Umfragen ist es eine reine Interpretationsfrage, wie man es wertet. Es wird in den nächsten Tagen auf meiner Seite erscheinen. Etwas später kommen dann noch die Ergebnisse meiner Umfrage zum Thema Meinungsfreiheit.

Dazu will ich noch darüber schreiben, was mich heute völlig entsetzt hat: Eine enge Verwandte in Bayern ist in Corona – Quarantäne. Was ihr widerfährt hat mich zutiefst erschüttert.

