Linke Journalisten wie Stefan Niggemeier von “Übermedien” machen sich öfter darüber lustig, dass ich Freunden und Bekannten eine Stimme verleihe und sie zitiere. Der Tenor: Kann gar nicht wahr sein, dass einer viele Freunde und Bekannte hat, muss alles erfunden sein. In meinen Augen entlarven sie sich damit selbst – denn viele Freunde und Bekannte zu haben ist eigentlich nichts Ungewöhnliches. Und es sollte die Aufgabe von Journalisten sein, zuzuhören, und den Menschen eine Stimme zu verleihen. Dass man dafür heute verhöhnt wird, sagt viel über die Deformierung unserer Medienlandschaft aus. Nicht zu Unrecht wird viel von einer “Blase” geschrieben bzw. einem Elfenbeinturm, in dem sich viele Journalisten befinden. Galt es früher noch als Muss, dass man als Journalist jeden Taxifahrer ausgiebig befragte, ist das heute verpönt: Igitt, der Pöbel.

Einer meiner Freunde, die mich regelmäßig mit klugen Ideen versorgt, hat sich so geärgert über die Anfeindungen und darüber, dass er oft als “Erfindung” verhöhnt wurde, dass er jetzt in die Offensive ging und mit mir eine Sendung aufzeichnete: Vadim Mertvoj, ukrainischer Jude, 37 Jahre alt, seit dem 19. Lebensjahr in Deutschland, und als Video-Editor bei dem russischsprachigen Fernsehkanal “Ost-West” beschäftigt, bei dem ich auch eine Sendung habe. Seit Jahren sind wir im ständigen Austausch, und Vadim verzweifelt an der deutschen Politik. “Ich komme aus dem Sozialismus, und jetzt habe ich den Eindruck, wieder in den Sozialismus zu kommen”, sagt er. Vadim hätte nie gedacht, dass ihn die Unsitten aus seiner Heimat in der Bundesrepublik einholen. Denn bis vor einigen Jahren war er regelrecht begeistert von seinem neuen Zuhause.

Heute hadert Vadim mit der deutschen Einwanderungspolitik, die ihn als Juden besonders betrifft, weil vor allem Moslems zuwandern. Auch unser Sozialsysten findet er befremdlich. Er hat selbst mit Hartz-IV Erfahrung gemacht. Und findet, dass viele Menschen geradezu davon abgehalten werden, zu arbeiten. Auch fehlt ihm ein freiheitlicher Geist in der Bundesrepublik, und die Meinungsfreiheit sieht er in Gefahr. Er, der Jude, findet es schamlos, dass das Wort “Nazi” inflationär gebraucht und instrumentalisiert wird, um Menschen mit anderer Meinung zu diffamieren.

Sehen Sie sich hier mein reitschuster.live mit Vadim Mertvych – politisch inkorrekte Ansichten von jemand, der nicht durch den Windkanal des linksgrünen Zeitgeists gegangen ist zu vielem eine erfrischend andere Perspektive hat: Hier geht es zu dem Video.