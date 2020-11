Schlimme und bewegende Momente liegen manchmal ganz nahe beieinander. Ich war gerade dabei, eine brutale Festnahme der Berliner Polizei zu filmen bei der Demonstration gegen die Verabschiedung des „Dritten Corona Gesetzes“ heute im Bundestag. Direkt vor dem Brandenburger Tor hatten Beamte einen Mann zu Boden gegriffen und dann seinen Kopf gegen die Pflastersteine gedrückt. Ich beugte mich sofort mit der Kamera nach unten, um das zu filmen. Genau so schnell kamen zwei Beamtinnen und versuchten, mir mit ihren Beinen den Blick zu verstellen. Das ging ein paar Sekunden so hin und her, sie folgten immer meiner Kamera. Ich sprach dann im Livestream, dass ich es schlimm finde, dass die Beamtinnen, von denen nur die Füße zu sehen waren, den Blick auf die Brutalität ihrer Kollegen verdecken. Dass ich diese Brutalität gegen friedliche Bürger für unangemessen halte, und die Leute das doch sehen müssten. Und ich traute meinen Augen nicht, als zuerst die eine Beamte weg trat, und kurz darauf auch die andere. Sie hatten buchstäblich die Sicht auf die Brutalität ihrer Kollegen frei gemacht. Die in meinen Augen völlig unbegründet war. Als ich mich dann wieder aufrichtete, hielt ich die Kamera demonstrativ von ihnen weg, und sie warfen mir sehr freundliche Blicke zu.

Mehrmals hatte ich heute auf der Demonstration solche Momente – Beamte, die mir klammheimlich zublinzelten und mir den Augen mehr sagten aus Tausend Worte. Das war die eine Seite der Medaille. Die andere: Ein Polizist, der mir gezielt und immer wieder auf die Füße trat, als ich eine brutale Festnahme filmte. Ein anderer, der mich schlug und mir mein Fahrrad gegen den Bauch rempelte, als ich überzeugt war, sein Kollege hätte mir das Signal gegeben, zu passieren – was mir aber völlig unsinnigerweise und in meinen Augen auch widerrechtlich verweigert wurde.

Dreiste Lüge – und Trick?

Nervlich war der Zehn-Stunden-Einsatz auf der Demo heute extrem aufreibend. Auch physisch. Auch wenn ich die Wasserwerfer nur leicht abbekam und nur ein Schuh durchnässt war. Aber diese massive Drohkulisse und diese Szenen wirken auf die Psyche. In meinen Augen was der Einsatz der Wasserwerfer unverhältnismäßig. „Geisel will keine Wasserwerfer einsetzen“, hatte der öffentlich-rechtliche RBB noch vor zwei Tagen groß vermeldet. Zitat: „Innensenator Andreas Geisel (SPD) lehnte einen Einsatz von Wasserwerfern wegen des Deeskalationsgebots allerdings ab.“ Ein fieser Trick des Ex-SED-Kaders, um die Demonstranten zu täuschen? Damit sie keinen Schutz mitnehmen?

Laut Polizei war die Demo verboten (während in der Vergangenheit linke Demos im „befriedeten Bezirk“ um Bundestag etc. nicht verboten wurden). Auch die Mindestabstände wurden nicht eingehalten (wie oft auch auch Antifa-Demos, etwa in Leipzig). Und nur ein geringer Prozentsatz der Teilnehmer trug eine Mund- und Nasenbedeckung. Die Auflösung der Demo war also rechtlich einwandfrei. Aber zum Recht gehört auch die Verhältnismäßigkeit. Man schießt nicht auf Ladendiebe. Und in der zweiten Novemberhälfte bei frischen Temperaturen aus Wasserwerfern frontal auf friedliche Demonstranten zu schießen, darunter auch Kinder, wenn es offiziell im ganzen Land um Infektionsschutz und damit auch Immunität geht – das ist Zynismus pur. Zumal die Demonstranten dadurch auch regelrecht zusammengepfercht wurden. Der Schaden durch Dulden der aufgelösten Kundgebung wäre weitaus geringer gewesen. Die Polizei in Leipzig hat es vorgemacht. Und wurde dafür zerrissen von Politik und Medien. Offenbar wollten die Gewalt sehen.

Demonstrativ und unnötig brutal waren auch viele Festnehmen. Offenbar war hier eine Signalwirkung geplant. Ob die funktioniert, ist unklar. Die Demonstranten widerstanden sogar der Wasserwand. Viele sangen: „Oh wie ist das schön“. Manche sagten: „Sind wir hier in Weißrussland“?

Verbales Nachtreten

„Erkennbar war das deutliche Ziel der Demonstrierenden, die Regeln zu brechen und zum Reichstag zu kommen“, sagte Geisel am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Ich habe nichts dergleichen gesehen. Ich stand die ganze Zeit hinter der Absperrung. Es war fast durchweg friedlich. Geisel sagte, es habe keinen harten Wasserstrahl gegeben, sondern „ein Sprühen, um es ungemütlich zu machen“. So viel Zynismus kann ich mir eigentlich nur mit seiner DDR-Vergangenheit erklären. Das ist ein verbales Spucken ins Gesicht der Demonstranten, die er zuvor völlig durchnässen hat lassen.

Ich habe den ganzen Nachmittag niemand gesehen, der für mich als rechtsextrem zu erkennen war. Weil ein linker Blogger im Gespräch mit mir genau das behauptete, machte ich mich später eine Stunde auf die Suche nach „Nazis“ auf der Demo. Ich werde daraus ein eigenes Video machen.

Ich habe die Überschrift gewählt, weil ich selbst von der Polizei absichtlich mit Füßen getreten wurde. So sehr ich als Journalist um Objektivität bemüht sein muss – als Mensch hat es mich zutiefst erschüttert und emotional aufgewühlt, was ich heute gesehen habe.

Parallele Realitäten

Der linke Blogger, der mich ansprach, sah den Tag übrigens genau umgekehrt. Nach seiner Ansicht waren vor allem Nazis anwesend und er lobte die Polizei – die er als Linker früher nie mochte, wie er selbst sagte. Ich hatte das Gefühl, er war auf einer anderen Veranstaltung in einer anderen Stadt. Jede Wahrnehmung ist subjektiv. Ich hoffe, Ihnen mit meinen Videos einiges Anschauungsmaterial liefern zu können (eine Übersicht über die Live-Streams finden Sie direkt hier unten, die zusammenfassenden Videos folgen auf der Seite). Ein erstes Sichten der Bericht der großen Medien zeigt, dass hier ein ganz anderer Eindruck vermittelt wurde als der, den ich bekam. Sie können vergleichen und sich selbst ein Bild machen.

