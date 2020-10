Das Internet ist ein Schelm! In den sozialen Netzwerken wird derzeit heftig über ein Video von der Querdenken-Demonstration in Köln in der vergangenen Woche diskutiert. Und dabei wird ein Verdacht geäußert, der – das sei hier explizit erwähnt – ebenso ungeheuerlich ist wie unbelegt. Es gehört zum journalistischen Ethos, über haltlose Verdächtigungen nicht zu berichten. Andererseits ist eine Verdachtsberichterstattung sogar höchstrichterlich abgesegnet, wenn es zumindest ernst zu nehmende Anhaltspunkte für einen Verdacht gibt. Zudem sind Gerüchte, die massiv kursieren, und viele Hinweise von Lesern auf das Thema schon per se ein Berichterstattungsgrund:

Deshalb sei der Fall hier nicht verschwiegen. Aber der Reihe nach. Auf dem besagten Streifen, der angeblich vom Rande der Demo stammt, sind zwei Männer zu sehen, die eine Reichsflagge mit zur Kundgebung bringen. Und eigentlich ganz und gar nicht aussehen wie Reichsbürger. Aber wem sieht man schon seine politische “Haltung” an? Böse Twitter-Nutzer haben nun auf den Seiten des WDR, der ebenfalls in Köln ansässig ist, zwei Mitarbeiter der gebührenfinanzierten Anstalt gefunden, die – um es so neutral wie möglich auszudrücken – in den Augen der Beobachter verdächtig den beiden Fahnen-Trägern gleichen. „Wenn bei der Demo niemand eine Reichsflagge trägt, muss der WDR sie halt selbst aus dem Kofferraum holen“, verbreiten nun die bösen Zungen in dem sozialen Netzwerk.

Hier können Sie sich selbst ein Bild machen:

Hier noch einmal in Großaufnahme:

Hier das Video im Original:

Der WDR dementiert, dass es sich bei den beiden abgebildeten Männern um Mitarbeiter des Senders handelt. Man wisse nicht, wer die beiden Herren seien, so der Sender. Herr Herber sei zudem seit Jahren nicht mehr für die Anstalt tätig.

Der Sender droht mit rechtlichen Schritten:

Dass Menschen Doppelgänger haben, kommt immer wieder vor und ist nichts Erstaunliches. Erstaunlich ist es dagegen, wenn gleich zwei WDR-Mitarbeiter Doppelgänger haben, die zudem noch im Duo auftreten.

Aber es gibt so viel Erstaunliches in diesen stürmischen Zeiten.

So wurde schon bei der der Querdenken-Demonstration am 1. viel gemunkelt über merkwürdige Reichsfahnen, die genau dann zur Stelle waren, als Dunja Hayali vom ZDF mit ihrer Kamera auftrat. Hier ein Video dazu:

Wäre ich nicht 16 Jahre in Moskau gewesen und hätte dort erlebt, wie in postkommunistischen Ländern getrickst und Foul gespielt wird (und dabei manchmal auch unsäglich dumm gepfuscht) – würde ich jeden leisesten Hinweis auf solche Methoden als völlig irre zurückweisen. Da ich inzwischen fast täglich Moskau–Déjà-vus erlebe in Deutschland, und diverse Alt-Kader wieder in Spitzenpositionen sind (wie etwa Ex-SED-Mann Geisel als Innensenator in Deutschland oder Ex-SED-Frau Karola Wille als MDR-Chefin und kürzlich turnusmäßige ARD-Chefin), würde ich heute für niemanden und nichts mehr die Hand ins Feuer legen. Dass früher solche Methoden geradezu standardmäßig angewandt wurden, ist verbrieft. Dass man zumindest früher klüger und geschickter dabei vorging, aber auch. Ob man solche Methoden (und in diesem potentiellen Fall eine wirklich ausgesprochene Dummheit bei ihrer Anwendung) heute für möglich hält oder nicht, muss jeder für sich selbst entscheiden.

