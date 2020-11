Veröffentlicht am

Haben Sie sich schon Gedanken gemacht über Ihren Grippeschutz für die Saison 2021/2022? Nein, sollten Sie aber vielleicht. Oder glauben Sie, dass man dann schon wieder „oben ohne“ ausgehen kann? Matthias Heitmann zweifelt daran: „Ich bin mir ganz sicher, ab dem nächsten Jahr werden wir in jeder Grippe-Saison eine Burka tragen müssen“. Der Publizist zieht neben den Lockdown-Fetischisten auch die Lockdown-Verweigerer durch den Kakao – politisch ungewöhnlich ausgewogen für diese Zeiten. Vor allem aber befasst er sich in seiner neuen Video-Kolumne auch mit garantiert Corona-freien Themen – endlich mal ein Beitrag, in dem nicht (nur) das Virus im Mittelpunkt steht. Dafür aber etwa unter anderem Familienministerin Giffey und die Doktorarbeit, die nun keine mehr ist. Und ihr damit gendersterntechnisch ganz neue Möglichkeiten eröffnet. Die einst Karl-Theodor zu Guttenberg noch fehlten. Ein weiteres Thema: Das bittere Erwachen, das jetzt vielen öffentlich-rechtlichen Journalisten droht. Sie müssen jetzt ganz stark sein….aber sehen Sie selbst rein:

Den Youtube-Kanal von Matthias Heitmann finden Sie hier.

