Doktorarbeit Drosten

Früher war eine Doktorarbeit ein unbeschwerter Pluspunkt für das eigene Prestige. Spätestens seit der Guttenberg–Affäre hat sich aber herumgesprochen: Was sich so schön vor dem eigenen Nachnamen macht, kann zu einer schlimmen Hypothek für das politische und berufliche Fortkommen werden. Dann nämlich, wenn nicht alles mit rechten Dingen zuging beim Verfassen der Promotionsschrift. Wer weiß – vielleicht wäre Karl-Theodor zu Guttenberg heute Kanzler, ohne den Stolperer über das eigene Ego. Und vor allem gut unterrichtete Kreise, die dafür sorgten, dass die heikle Information ans Licht der Öffentlichkeit findet. Diverse andere Doktoren machten ähnliche üble Erfahrungen. Im Moment muss SPD-Familienministerin Franziska Giftfrei um ihr politisches Überleben zittern wegen ihrer Doktorarbeit. Nur bei einem scheinen alle Zweifel derart abzuprallen, dass sie nicht mal in den Medien erwähnt werden: Corona-Papst Christian Drosten.

Seit Monaten kursieren durch einschlägige Internetportale heftige Gerüchte: Dass seine Arbeit nicht auffindbar sei. Die selbst ernannten “Faktenfinder” vom