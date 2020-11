Quarantäne bei Schnupfen

„Jenseits von Ge- und Verboten“ müssten Bürgerinnen und Bürger „ihre privaten Kontakte in den kommenden Wochen noch einmal deutlich reduzieren“, heißt es in dem Bereich. Private Zusammenkünfte mit Freunden und Bekannten sollten sich generell nur noch auf einen festen weiteren Hausstand beschränken. Menschen mit Erkältungssymptomen und insbesondere bei Husten und Schnupfen sollten sich unmittelbar nach Hause in Quarantäne begeben. „Dort sollen sie fünf bis sieben Tage bis zum Abklingen der Symptome verbleiben“, heißt es. „Dort sei darauf zu achten, die Distanz auch zu anderen Mitgliedern des Hausstandes und insbesondere zu Risikogruppen im Haushalt zu wahren.“ Hier stellt sich die Frage, inwieweit diese „Freiwilligkeit“ freiwillig bleibt. Denn Menschen mit Erkältungssymptomen müssen bei solchen regierungsamtlichen „Empfehlungen“ mit enormem sozialen Druck rechnen.

Wegsperren auf Verdacht?

In bestimmten „Clustern“ wie Schulen oder Unternehmen sollen Maßnahmen wie Quarantäne auch ohne positives Testergebnis angewendet werden. „Mit Blick auf die Verhältnismäßigkeit ist die Isolierung von Kontakt- bzw. Ausbruchsclustern im Vergleich zu Beschränkungsmaßnahmen ein milderes Mittel“, heißt es. Begründet wird diese damit, dass „eine vollständige Nachverfolgung von Kontakten oft nicht möglich ist“ (siehe diesen Bericht über unglaubliche Zustände in Gesundheitsämtern.). Die rechtliche Frage, inwieweit eine Isolation ohne positives Testergebnis überhaupt möglich ist, wird gar nicht erst gestellt. Bei wohlwollender Auslegung könnte man zwar in diesen Text hineininterpretieren, dass er nur die alte Praxis fortschreibt. Aber warum wird er dann im neuen Maßnahmenkatalog aufgeführt? Hier spricht viel dafür, dass noch schneller und quasi auf Verdacht Leute in den eigenen vier Wänden weggesperrt werden sollen.

„Kinder und Jugendliche“ sind angehalten, „sich nur noch mit einem festen Freund oder einer festen Freundin in der Freizeit zu treffen“, heißt es in dem Papier. Auch das wirft Fragen auf, etwa nach den sozialen Folgen. Experten warnen schon heute vor einer „Kindeswohlgefährdung“ durch die Corona-Politik (siehe hier). Weiter sollen die Bürger laut Beschlussvorlage, „auf freizeitbezogene Aktivitäten und Besuche in Bereichen mit Publikumsverkehr sowie nicht notwendige private Reisen und touristische Tagestouren gänzlich verzichten“.