taz: Polizisten auf die Müllhalde! - reitschuster.de

Es tun sich seltsame Dinge mit der Meinungsfreiheit in Deutschland. Wenn ein Regierungs-Beauftragter von der CDU in Baden-Württemberg sagt, dass sich der in den USA getötete George Floyd nicht als Ikone eigne, weil er ein langes Vorstrafe-Register hat, muss er um seinen Job bangen (siehe hier). Dabe…