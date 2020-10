Beim Thema Masken kochen die Emotionen hoch. Gestern schickte mir ein guter Freund einen Bericht, den ihm ein anderer Freund zugeschickt hat – von einem unglaublichen Masken-Erlebnis mit der Deutschen Bahn, das mich erschüttert hat. Macht es doch deutlich, in welchen aufgeregten Zeiten wir leben – und wie sehr unsere Gesellschaft abzudriften droht. Eine wesentliche Rolle spielt dabei in meinen Augen, dass zielgerichtet Angst geschürt wird. Die Verantwortlichen geben das hinter vorgehaltener Hand durchaus zu und verweisen darauf, nur so sei eine disziplinierte Einhaltung der Hygieneregeln durchzusetzen. Die Frage ist aber: Wie toxisch sind die Nebenwirkungen für unsere Gesellschaft? Und drohen sie diese nicht zu zerreißen?

Hier der Bericht, den Dr. Dirk Stoppel, ein Anwalt aus Baden-Baden, dem gemeinsamen Freund geschickt hat. Und dessen Veröffentlichung mit vollem Namen er freundlicherweise zustimmte.

Lieber XXXXXX, heute am 25.10. steige ich am Hauptbahnhof München um 9.51 Uhr in den ICE 722 in Richtung Frankfurt.

Ich sitze in der 2. Klasse, Tisch aufgeklappt, darauf Wasserflasche Müsli Riegel und getrocknete Aprikosen.

Ich esse und trinke.

Meine Maske wird gelockert und gefestigt.

Während des Essens geht eine (äußerlich angespannte) DB Mitarbeiterin aus dem Bord Restaurant an mir vorbei, sie muss in die 1. Klasse Leute bedienen.

Im Vorbeigehen sagt sie in aggressivem Ton: „Maske richtig tragen!“

In diesem Moment bedeckt meine Maske vollständig den Mund und ist nur leicht unter die Nase gerutscht.

Ich sage höflich „Natürlich, gleich fertig mit Essen.“

Zehn Minuten später das gleiche Spiel. Ich bin noch nicht mit Essen und Trinken fertig.

Die Mitarbeiterin: „Maske richtig auf! Wahnsinn! Ich habe Sie schon 3 Mal ermahnt.“

In diesem Moment erneut: Mund vollständig bedeckt. Maske leicht unter der Nase.

Ich möchte etwas sagen.

Die Mitarbeiterin: „Ich diskutiere doch nicht mit Ihnen.“

Zehn Minuten später kommt ihr Chef: „Sie wurden fünf Mal von meiner Kollegin ermahnt, Sie sind ein renitenter Maskenverweigerer, Sie steigen in Aschaffenburg aus.“

Ich sage, das stimmt doch so alles nicht: „Fünf Mal? Maske leicht unter der Nase bei Essen und Trinken. Im Übrigen habe ich ein ärztliches Attest.“

Der Zugchef: „Alles egal, ich muss meiner Kollegin glauben.“

Ich werde in Aschaffenburg rausgeschmissen und sofort dort empfangen von der Bundespolizei.

Die Mitarbeiterin und ihr Zugchef steigen kurz mit aus.

Der Bundespolizist: „Sie sind ein renitenter Maskenverweigerer.“

Das hat er nach einem kurzen Gespräch mit der Mitarbeiterin festgestellt: „Heute fahren Sie nirgendwo mehr hin.“

Der Zugchef sagt: „Nein er kann weiterfahren mit dem nächsten Zug.“

Der Polizist: „Kaufen Sie sich ein neues Ticket!“

Der Zugchef: „Nein, das Ticket ist weiter gültig. Es wurde nicht ungültig gemacht.“

Der Bundespolizist sagt: Er gebe die Sache ab an das Ordnungsamt Aschaffenburg.

Interessanterweise rutscht ihm permanent die Maske unter die Nase.

Vielleicht der Schweiß?

Ein Sonntagmorgen in der Corona-Hysterie.

Ich habe zu dem Bericht folgende Presseanfragen an die Deutsche Bahn und an die Bundespolizei geschickt: Deutsche Bahn

1.) Wie sehen Sie die geschilderte Situation? War das Vorgehen Ihrer Mitarbeiter korrekt, wenn es ablief wie geschildert? 2.) Werden Sie dem Vorfall intern nachgehen? 3.) Wie geht die Bahn mit Fahrgästen um, die wie im vorliegenden Fall ein ärztliches Attest über die Befreiung von der Maskenpflicht haben? 4.) Ist es zulässig, wenn Bahnmitarbeiter Menschen, die von der Maskenpflicht befreit sind, aus dem Zug verweisen? 5.) Laut einer Auskunft des Berliner Senats auf eine parlamentarische Anfrage des Abgeordneten Luthe dürfen nur hoheitlich tätige Personen das Vorzeigen von Attesten verlangen (siehe hier, das Originaldokument ist dort verlinkt (https://www.reitschuster.de/post/senat-maskenkontrollen-meistens-unzulaessig). Wie handhaben Sie dies? Halten Sie sich an die rechtlichen Vorgaben der Berliner Regierung? 6.) Warum wurde im vorliegenden Fall jemand mit Maskenattest als „renitenter Maskenverweigerer“ bezeichnet? a) Liegt hier in Ihren Augen ein Anfangsverdacht der Diskriminierung aus gesundheitlichen Gründen vor? b) Wenn nein – warum nicht? c) Wenn ja – werden Sie intern deswegen eine Prüfung einleiten?

Bundespolizei

1.) Wie sehen Sie die geschilderte Situation? War das Vorgehen Ihrer Mitarbeiter korrekt, wenn es ablief wie geschildert? 2.) Werden Sie dem Vorfall intern nachgehen? 3.) Ist es zulässig, wenn Bundespolizisten von sich aus entscheiden wollen, ob jemand an einem Tag noch Zug fahren darf oder nicht? Wird hier nicht das Hausrecht der Bahn verletzt? 4.) Haben Bundespolizisten das Recht, über die Gültigkeit von Tickets zu entscheiden bzw. Bürgern dahingehend Anweisungen zu geben („Kaufen Sie sich ein neues Ticket“)? 4.) Woran machen Ihre Mitarbeiter wie im vorliegenden Fall fest, ob jemand „ein renitenter Maskenverweigerer ist“? 5.) Warum wurde im vorliegenden Fall jemand mit Maskenattest als „renitenter Maskenverweigerer“ bezeichnet? a) Liegt hier in Ihren Augen ein Anfangsverdacht der Diskriminierung aus gesundheitlichen Gründen vor? b) Wenn nein – warum nicht? c) Wenn ja – werden Sie intern deswegen eine Prüfung einleiten? 6.) Im vorliegenden Fall berichtet der Betroffene, dass Ihr Mitarbeiter die Maske nicht ordnungsgemäß trug. Wie stellen Sie sicher, dass Polizisten die Maske nicht unter die Nase rutscht wie beschrieben bzw. welche Maßnahmen und Schulungen werden unternommen, um einen korrekten Sitz der Masken bei Ihren Mitarbeitern zu gewährleisten?

Die Antworten werde ich hier ergänzen, sobald sie vorliegen.

