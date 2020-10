45 Prozent der Bundesbürger sind gegen ein Beherbergungsverbot. Das ergab eine repräsentative Meinungsumfrage mit 2074 Befragten in ganz Deutschland vom 16. bis 19. Oktober, die das Meinungsforschungsinstitut INSA exklusiv im Auftrag meiner Seite durchgeführt hat. Die umstrittene Regelung, die in bestimmten Regionen gilt, besagt, dass Menschen aus sogenannten „Hotspots“ mit hohen Corona-Test-Raten nicht in Hotels und anderen Beherbergungsgebieten übernachten dürfen bzw. dazu in Quarantäne müssen oder einen negativen Corona-Test vorzulegen haben. So ist es unter anderem Berlinern derzeit nicht möglich, in Mecklenburg-Vorpommern wie normale Urlauber zu übernachten – sie müssen in Quarantäne. Ab Mittwoch soll ein negativer Corona-Test ausreichen. Die Regelungen bundesweit sind uneinheitlich; Deutschland gleicht einem Flickenteppich.

In Kürze wird sich auch Karlsruhe mit dem Thema beschäftigen müssen: Weil ein Urlaub in Schleswig-Holstein für Menschen aus Tübingen verboten ist, ziehen Kläger aus der schwäbischen Stadt vor das Bundesverfassungsgericht.

Das Robert-Koch-Institut hatte das Beherbergungsverbot scharf kritisiert und als gefährlich bezeichnet. Die Begründung: Es führt zu vielen zusätzlichen Corona-Tests und verschärft so die Test-Situation weiter.

Auf die Frage, ob sie diese Kritik des Institutes am Beherbergungsverbot teilen, antworteten 45 Prozent der Befragten mit Ja. 31 Prozent stimmen der Aussage des Instituts nicht zu.

Auffallend ist, dass fast jeder Fünfte mit „weiß nicht“ antwortete. Viele Menschen trauen sich also offenbar eine Beurteilung der komplexen Zusammenhänge bei diesem Thema nicht zu. Bei Erwerbstätigen fällt die Zustimmung zur Aussage des Robert-Koch-Instituts etwas geringer aus als bei jenen, die nicht erwerbstätig sind (57 zu 62 %):