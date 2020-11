Hier noch zwei Graphiken aus dem Ärzteblatt , die den Zusammenhang zwischen Alter und Todesfällen ausführt. In vielen Medien wird ein Eindruck erweckt, der diesen Zahlen völlig entgegenläuft – dass auch jüngere Menschen sehr gefährdet seien. In Folge dieser Art der Berichterstattung haben auch sehr viele junge Menschen Angst. Bei 20-39-Jährigen liegt den Daten zufolge etwa das Risiko, an Covid-19 zu sterben, bei 0,00019 Prozent. In der Gruppe mit dem höchsten Risiko, Männern über 80, liegt das Risiko bei 0,1222 Prozent (alles anhand der Zahlen bis Mitte Mai, bezogen auf die Bevölkerungszahlen 2018).