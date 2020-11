Dass nur ein Drittel der Befragten die Schließung der Restaurants für richtig halten, zeigt, dass die Zufriedenheit der Bevölkerung mit den strengen Corona-Maßnahmen und der Corona-Politik der Regierung und der Ministerpräsidenten doch nicht so groß sein kann, wie das in vielen Medien dargestellt wird. Auch wenn in der vorliegenden Umfrage nur eine konkrete Maßnahme abgefragt wurde: Man kann das Ergebnis durchaus als Indiz dafür werten, dass der „Lockdown“ von den Menschen in Deutschland stärker hinterfragt wird, als allgemein wahrgenommen.

Diese Umfrage haben Sie, liebe Leserinnen und Leser, mit Ihrer Unterstützung ermöglicht. Parallel zu der Frage zur Restaurant-Schließung habe ich zwei Fragen zum Thema Corona-Impfung in Auftrag gegeben. Ich werde die hoch interessanten Ergebnisse in Kürze hier veröffentlichen. Helfen Sie mit, weiter ein unabhängiges Bild von den Stimmungen in Deutschland zu zeichnen. setzen Sie einen Akzent gegen das Framing: direkt hier via Paypal oder Überweisung (IBAN DE92 1001 1001 2629 8468 32, N26 Berlin). Stichwort: Meinung ohne Framing.



Bild: Jazzmany /ShutterstockText: br