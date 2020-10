Veröffentlicht am

Ein Gastbeitrag von Steffen Meltzer

Viele Mitmenschen beklagen sich über Tendenzen zunehmender Rücksichtlosigkeiten in unserer Gesellschaft, die keineswegs nur subjektiv empfunden werden. Besonders pikant wird es, wenn Politiker, die sich gern über den Verfall der guten Sitten, inklusive dem Sexismus beklagen, davon sprechen, dass andere Personen »Pack«, »Mischpoke«, »Rattenfänger«, oder »kleine Halbneger« wären. Auch untereinander beleidigen sich Politiker im Bundestag besonders gern. Die Liste ist lang, mit einer gewissen Vorliebe sind folgende Bezeichnungen zu vernehmen:

Idiot“ (114 x),

„Dummkopf“ (64 x),

außerdem „Bastard“, „Arsch“, „Arschlöcher“ bzw. „Arschloch“ und „Drecksau“

einer gewissen Beliebtheit stellten auch die Bezeichnungen „Hurensohn“ ebenso wie „Dreckschwein“ oder „Dreckschweine“ dar.

Die Empörung kocht schnell über, wenn dieselben Politiker aus dem Volk mit einem ähnlichen Vokabular bedacht werden. Dann kann die Empfindlichkeit nicht groß genug sein.

Auch stellvertretende Bundestagspräsidentin Claudia Roth hat ihre Sorgen, sie beklagt sich in der Wochenzeitung „Die Zeit“: „Frauen werden demonstrativ missachtet“. Wenn eine Abgeordnete redet, egal aus welcher Fraktion, drehen sich viele Männer um, quatschen, hören nicht mehr zu, der Lärmpegel steigt.“

Nun ja, eine Frage der subjektiven Wahrnehmung. Vor allen aus den Fraktionen der Linken, und Grünen ist ein deutlich hörbar hysterisches Gekreische zu jeder passenden und unpassenden Gelegenheit lautstark zu vernehmen, wenn ein „falscher“ Mann das „Falsche“ am Rednerpult verlautbaren lässt.

Was unter „Sexismus“ verstanden wird, nimmt dabei unfreiwillig comic-hafte Züge an. So jammert Roth, dass die Linke Petra Pau und sie selbst, bei Sitzungsleitungen des Bundestages durch verschiedene Redner nicht ehrfürchtig begrüßt werden. Der Gipfel der sexistischen Umtriebe scheint für die grüne Politikerin die Tatsache darzustellen, dass verschiedene Abgeordnete die führende Parlamentspräsidentin mit der männlichen Anredeform „Präsident“ begrüßen.

Mir ist besonders der Satz des Grünen Joschka Fischer in der Erinnerung geblieben: „Mit Verlaub, Herr Präsident, Sie sind ein Arschloch!”

Seitenweise „geschlechtsunabhängiges Begehren" Berlins Wachtmeister sollen jetzt der weltbewegenden Frage nachgehen, welchen sexuellen Neigungen Antragsteller in ihrer Freizeit nachgehen. Das besagt ein neuer Leitfaden für sie vom Senat, bei dem sich merkwürdig viel um Sexualität dreht.

