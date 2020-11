Schon seit langem sind die PCR-Tests für das SARS-COV-2 Virus, die Christian Drosten etabliert hat, höchst umstritten. Kritiker machen geltend, sie könnten keine Infektion im Sinne des Infektionsschutzgesetzes nachweisen; „Faktenfinder“ bezeichnen solche Vorwürfe als Fake-News. Die Bundesregierung ihrerseits konnte auf meine Fragen dazu in der Bundespressekonferenz keine wirklichen Antworten liefern (siehe hier). Die Auseinandersetzung um Corona generell und insbesondere um den PCR-Test hat längst die Ausmaße eines Religionskrieges. Was auch durchaus nachvollziehbar ist: Mit den Tests steht und fällt die Glaubwürdigkeit der Corona-Politik. Und für viele Menschen entscheiden sie über Freiheit oder Unfreiheit, Quarantäne oder Verschonung von derselben.

Und jetzt das: Am 11. November hat das Berufungsgericht in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon die mangelnde Zuverlässigkeit des PCR-Tests festgestellt. Im konkreten Fall ging es um eine Entscheidung der regionalen Gesundheitsbehörden über die Quarantäne von vier Menschen, die ein Gericht der unteren Instanz aufgehoben hatte. Das Berufungsgericht hat diese Entscheidung bestätigt und die Quarantäne für unrechtmäßig erklärt. Von den vieren war eine Person mit einem PCR-Test positiv auf Covid getestet worden, die anderen wurden als so genannte Kontaktpersonen ersten Grades in Quarantäne geschickt.

Das ich kein Portugiesisch kann, verlinke ich das Original-Urteil hier in der Hoffnung, dass sprachkundige Leser sich selbst überzeugen können. Für die anderen wie mich bringe ich hier die Übersetzung der Internet-Seite tkp.at. Diese führt die wichtigsten Momente in dem Richterspruch wie folgt auf:

Nur Ärzte berechtigt

„Eine medizinische Diagnose ist eine medizinische Handlung, zu der nur ein Arzt rechtlich befugt ist und für die dieser Arzt allein und vollständig verantwortlich ist. Keine andere Person oder Institution, einschließlich Regierungsbehörden oder Gerichten, hat eine solche Befugnis. Es ist nicht Aufgabe der regionalen Gesundheitsbehörde der Azoren, jemanden für krank oder gesundheitsgefährdend zu erklären. Nur ein Arzt kann dies tun. Niemand kann per Dekret oder Gesetz für krank oder gesundheitsgefährdend erklärt werden, auch nicht als automatische, administrative Folge des Ergebnisses eines Labortests, egal welcher Art.“

Darauf zieht das Gericht laut tkp.at die Schlussfolgerung, dass „bei Durchführung ohne vorherige ärztliche Beobachtung des Patienten, ohne Beteiligung eines zertifizierten Arztes, der die Symptome beurteilt und die für notwendig erachteten Tests/Prüfungen verlangt hätte, jede Handlung der Diagnose, oder irgendeine Handlung zur Überwachung der öffentlichen Gesundheit (wie z.B. die Feststellung, ob eine Virusinfektion oder ein hohes Expositionsrisiko besteht, was die oben genannten Begriffe zusammenfasst) gegen [eine Reihe von Gesetzen und Vorschriften] verstößt und ein Vergehen der unrechtmäßigen Berufsausübung sei, wenn diese Handlungen von jemandem ausgeführt oder diktiert werden, dem die Fähigkeit dazu fehlt, das heißt, von jemandem, der kein approbierter Arzt ist.“

Laut dem Gericht hat die betroffene Gesundheitsbehörde zudem gegen Artikel 6 der Allgemeinen Erklärung über Bioethik und Menschenrechte verstoßen, weil sie nicht nachgewiesen hat, dass die dort vorgeschriebene informierte Zustimmung von den PCR-getesteten Personen erteilt wurde.

Rätsel um Schwellenwert

Das Gericht führte zudem laut tkp.at noch einige grundlegende Überlegungen zur den PCR-Tests aus: „Auf der Grundlage der derzeit verfügbaren wissenschaftlichen Beweise ist dieser Test an und für sich nicht in der Lage, zweifelsfrei festzustellen, ob die Positivität tatsächlich einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus entspricht, und zwar aus mehreren Gründen, von denen zwei von vorrangiger Bedeutung sind: Die Zuverlässigkeit des Tests hängt von der Anzahl der verwendeten Zyklen sowie von der vorhandenen Viruslast ab.“

Hier sind die weiteren Ausführungen des Gerichts sehr interessant: Es geht davon aus, dass „wenn eine Person durch den PCR-Test als positiv getestet wird, wenn ein Schwellenwert von 35 Zyklen oder höher verwendet wird (wie es in den meisten Labors in Europa und den USA die Regel ist), die Wahrscheinlichkeit, dass diese Person infiziert ist, weniger als drei Prozent beträgt und die Wahrscheinlichkeit, dass das Ergebnis ein falsch positives ist, 97 Prozent beträgt“. Weiter führt das Gericht aus, dass der Schwellenwert für die Zyklen, der für die derzeit in Portugal durchgeführten PCR-Tests verwendet wird, unbekannt ist. Genau so ist das auch in Deutschland. Auf meine Nachfrage in der Bundespressekonferenz konnte das Gesundheitsministerium keinen Schwellenwert nennen (siehe hier).

Das Gericht äußerte zudem die Befürchtung, dass „in der gegenwärtigen epidemiologischen Landschaft die Wahrscheinlichkeit zunimmt, dass Covid-19-Tests falsch positive Ergebnisse liefern, was erhebliche Auswirkungen auf den Einzelnen, das Gesundheitssystem und die Gesellschaft hat“.

Hohe Wellen?

Dass dieses Urteil aus Portugal Signalwirkung auf andere Gerichte in Europa haben wird, ist zu bezweifeln. Ganz unbeachtet wird es aber nicht bleiben – und die ohnehin vorhandenen Zweifel an der Aussagekraft der PCR-Tests noch weiter steigern.

Transparenzhinweis: Das ich des Portugiesischen nicht mächtig bin und auch auf die Schnelle keine eigene Übersetzung in Auftrag geben kann, stand ich vor der Abwägung, diese Nachricht nicht zu veröffentlichen oder das Risiko von Fehlern in der vorliegenden Übersetzung einzugehen. Ich habe mich für letzteres entscheiden, in der Hoffnung auf die Schwarm-Intelligenz bzw. Schwarm-Sprachkenntnis meiner Leser (von denen, wie ich weiß, einige auch in Portugal leben). Allein schon dadurch, dass die vorliegende Übersetzung breit im Internet läuft, ist sie relevant. Und eine Veröffentlichung auf meiner Seite ist wichtig, denn die großen Medien (laut Google-News) schweigen zu dem Richterspruch – obwohl sie die Möglichkeit hätten, diesen schnell übersetzen zu lassen.

