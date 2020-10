In den Zeiten der sozialen Netzwerke schwinden die Gewissheiten und die Sicherheiten. Die Grenzen zwischen Falschinformation und belegten Nachrichten werden immer fließender. Selbst in der Politik. Noch im Januar äußerte der Virologe Christian Drosten massive Zweifel an der Wirksamkeit von Masken gegen das Corona-Virus, und Bundeskanzlerin Angela Merkel tat es ihm im März gleich. Nur wenige Zeit später wurde das, was damals noch Konsens war, zu einer “Verschwörungstheorie”, und diejenigen, die sie äußern, zu “Corona-Leugnern”. Die Liste solcher Beispiele ließe sich lange fortführen. Immer mehr Menschen fallen deshalb vom Glauben an Politik und Medien ab – während sich andere umso stärker an ihnen festklammern. Denn Widersprüche könnten beunruhigen.

Wo verläuft die Grenze zwischen Falschinformation und Realität? In jedem Fall anders. Genau deshalb muss man extrem vorsichtig sein in diesen Zeiten. Und sich heftig hüten, zu schnell an irgendetwas zu glauben oder es als Fakt wahrzunehmen. So war das auch gestern mit einem Video vom Rande einer Corona-Demonstration in Köln. Auf dem waren zwei Männer zu sehen, die eine Reichsflagge mitbringen. Und eigentlich ganz und gar nicht aussehen wie Reichsbürger. Misstrauische Twitter-Nutzer fanden auf den Seiten des WDR, der ebenfalls in Köln ansässig ist, zwei Mitarbeiter der gebührenfinanzierten Anstalt gefunden, in ihren Augen verdächtig den beiden Fahnen-Trägern gleichen. „Wenn bei der Demo niemand eine Reichsflagge trägt, muss der WDR sie halt selbst aus dem Kofferraum holen“, verbreiteten nun die bösen Zungen auf Twitter.

Die Geschichte verbreitete sich lawinenartig in den sozialen Netzwerken (selbst der Chefredakteur der Welt am Sonntag brachte das Dementi des WDR auf seiner Seite). Auch einige der so genannten “alternativen” Medien schrieben darüber. Das Berichten über einen Verdacht, für den es Anhaltspunkte gibt und der breit diskutiert wird, hat in Deutschland höchstrichterlichen Segen. Ich finde: Es ist sogar Pflicht. Solange man dabei distanziert bleibt und eben deutlich macht, dass es sich um einen Verdacht handelt. Genau so habe ich es gehalten ( nachzulesen hier ). Gott sei Dank!

Heute Vormittag bekam ich nämlich folgenden Kommentar von Wladimir M.: “Herr Reitschuster, ich bin der Mann mit der Fahne. Ich bin nicht beim WDR, sondern einfach nur ein Patriot. Die Demo in Köln hat mich enttäuscht, da die angeblichen ‘Freiheitskämpfer‘ von Querdenken, mich wegen der Freiheitsfahne angegangen haben.”

Ich überprüfte die Zuschrift und bat Wladimir M., mir Bilder von sich zu schicken. Das machte er – und es besteht nicht mehr der geringste Zweifel, dass er der Mann mit der Fahne ist. Sehen Sie selbst:

Weiter schreibt Wladimir M.: “Der zweite Mann ist ein Bekannter von mir. Er hat aber damit nichts zu tun, er war einfach mit mir auf der Demo. Er ist auch nicht bei WDR , KGB , Stasi, oder CIA etc.”

Die Geschichte ist ein Lehrstück. Wie vorsichtig man mit Gerüchten umgehen muss. Wie selbst vermeintlich triftige Indizien im Zeitalter des Digitalen in die Irre führen können: Im vorliegenden Falle ein auffälliges Merkmal an der linken unteren Wange sowohl von Wladimir M. auf dem Video als auch von einem WDR-Mitarbeiter auf einem anderen Streifen, der ihn bei der Arbeit zeigt. Ein Leser schrieb dazu: Vielleicht ist das Merkmal auf der Wange durch die Komprimierung des Videos auf twitter entstanden. Offenbar ist dem so – denn auf den Bildern von sich, die mir Wladimir M. zugeschickt hat, ist nichts dergleichen zu sehen.

Die Geschichte ist sehr unangenehm für die beiden WDR-Mitarbeiter, die den beiden Flaggenträgern ähnlich sehen und nun ins Licht der Öffentlichkeit gezerrt wurden. Anderseits sind solche Fehler der Preis, der in einer freiheitlichen Gesellschaft für die Kontrolle von Behörden und Institutionen wie in diesem Fall den öffentlich-rechtlichen Sendern zu bezahlen ist. Nicht zu rechtfertigen ist, dass es im Internet vielfach als Tatsache hingestellt wurde, dass die WDR-Mitarbeiter mit der Fahne unterwegs waren. Umgekehrt wäre es auch nicht zu rechtfertigen gewesen, über diese Gerüchte und den Verdacht nicht zu berichten – sachlich und ohne ihn sich zu eigen gemachten. Erst diese Berichterstattung hat dazu geführt, dass sich der Abgebildete nun gemeldet hat, dass Klarheit in die Sache kam und das Gerücht zerstreut ist.

