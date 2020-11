Die Demokratie scheint in Gefahr. Wichtigste Nachricht in den wichtigsten Abendnachrichten im größten deutschen Sender Deutschlands, dem ZDF, war heute: „Provokateure waren in das Gebäude“ des Deutschen Bundestag „und sogar in Abgeordnetenbüros eingedrungen und haben versucht, Politiker einzuschüchtern.“ Zu den Betroffenen, so heißt es weiter, gehörte auch Wirtschaftsminister Peter Altmeier (CDU). Er sei von einer Frau bedrängt und unflätig beschimpft worden. so Moderarin Gerster in einem alarmierten Ton, als hätte gerade um ein Haar ein zweiter „Reichtstagssturm“ stattgefunden. Im Beitrag ist sodann ein Video zu sehen, wie Rebecca Sommer Altmeier aus ca. anderthalb Meter Entfernung mit angeschalteter Handy-Kamera filmt. Was sie dabei sagt, wird nicht gezeigt. Im Netz sind die Szenen zu finden: Er habe kein Gewissen, weil er für das Corona-Gesetz abstimmen wollte, hält Sommer dem Minister vor.

Niemand hört so etwas gerne. Dass sich Altmeier bedrängt fühlt, ist verständlich. Ob der Vorwurf, kein Gewissen zu haben, eine „unflätige Beschimpfung ist“ oder eine einfache, sei dahin gestellt. Auch ein Götze von Berlichingen Zitat ist gefallen – allerdings, als Altmeier bereits mit dem Lift davon gedüst war. Und nicht an ihn gerichtet, sondern als Kommentar über ihn. Abgeordnete der AfD haben Sommer und anderen Aktivisten als Besucher in das Parlament eingeladen. Damit hatten sie laut Hausordnung auch die Verantwortung für deren Benehmen. Dass dies schief ging, ist bedauerlich. Die Art und Weise, wie daraus jetzt eine Staatskrise gemacht wird und große Teile von Politik und Medien hyperventilierten, ist schlichtweg absurd. Und Manipulation. Um jeden Preis muss eine neue Sau durchs mediale Dorf getrieben werden, um von politischen Fragen abzulenken.

Nötigung ist nicht gleich Nötigung

Bundestags-Vize Kubiki von der FDP brachte im ZDF gar ein Strafverfahren wegen „Nötigung von Verfassungsorganen“ gegen Sommer und ihre Mitstreiter ins Gespräch. Wo waren die ganzen Politiker und Journalisten, die jetzt den Ausnahmezustand wittern, als im Februar der frisch gewählte Thüringische Ministerpräsident Thomas Kemmerich massivste Drohungen von Links erhielt? Als seine Kinder nicht mehr in die Schule konnten deswegen, seine Frau bespuckt wurde, sein Haus rund um die Uhr bewacht werden musste? Im alle Kemmerich sprach alles ganz klar für eine Nötigung von Verfassungsorganen – wobei damit nicht mal die Einmischung von Merkel aus Südafrika gemeint ist. Bis heute ist nicht bekannt, dass hier ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde. Warum hat das ZDF diese wirkliche Nötigung von Verfassungsorganen damals nicht als wichtigste Abendnachricht gebracht? Sondern allenfalls als kleinen Nebenaspekt.

Doch damit nicht genug der Doppelmoral. David Best hat auf Twitter aufgezeigt, wie die „Grüne Jugend“ mit zweierlei Maß misst. Als Klimaaktivisten 2019 im Bundestag mitten im Plenarsaal vor der Rednertribüne ein Plakat enthüllten, sich wie tot auf den Boden legten und eine Sitzung massiv störten, bekamen sie dafür vom Nachwuchs der Öko-Partei – und nicht nur der – viel Applaus. „Ja, ist verboten. Nein, das Klima interessiert sich nicht für die Hausregeln des Deutschen Bundestages“. Jetzt twittert Timon Dzenius, Bundesvorstand der „Grüne Jugend, nach dem Vorfall im Bundestag über die AfD: „Dieses Gesindel gehört aus dem Bundestag geworfen: Wenn Schäuble es heute nicht tut, müssen wir das nächstes Jahr im September machen. Alle zusammen gegen den Faschismus! #NazisRaus #b1811„

Erstaunlich. Denn die Forderung, frei gewählte Abgeordnete aus einem Parlament zu schmeißen, würde man eher Faschisten zutrauen als Demokraten. Später korrigierte sich Dzenius zwar; aber auch wenn es nur ein Ausrutscher war – zumindest Ansätze von totalitärer Denkweise hat er damit enthüllt: „Wobei ich korrigiere: In jedem Fall müssen wir die AfD nächstes Jahr aus dem Parlament raus wählen. Aber Schäuble sollte die heute unbedingt rauswerfen: Keine Maske, keinen Abstand, Gefährdung des Parlaments und der Abgeordneten.“

Doppelmoral scheint bei Politikern wie Dzenius tief verwurzelt. So twitterte er etwa ebenfalls gestern: „Wann die Polizei auf Kinder Rücksicht nimmt: „Bei Nazidemo #b1811 Wann die Polizei auf Kinder KEINE Rücksicht nimmt: – E-Scooter auf dem Bürgersteig – Klimademos – Black Lives Matter Proteste (zB Berlin)“. Abgesehen davon, dass die Diffamierung der Corona-Demo gestern als „Nazi-Demo“ eine unerträgliche Verharmlosung des Nationalsozialismus ist und damit auch eine Verhöhnung seiner Opfer: Der Vergleich ist manipulativ. Denn gerade bei den „Black Lives Matter Proteste (zB Berlin)“ kam es zu massiver Gewalt gegen die Polizei. Und die Kundgebung wurde nicht mal aufgelöst. Von Wasserwerfern ganz zu schweigen – obwohl die mitten im Hochsommer wohl deutlich weniger bedrohlich gewesen wären als in der zweiten Novemberhälfte.