Immer wieder überrascht es einen aufs Neue, welche Zufälle es gibt. “Forscher haben es jetzt bewiesen: Maskenpflicht senkt Ansteckungrate deutlich:” So lautet heute eine große Überschrift bei Focus Online. Das Portal gehört zu Hubert Burda Media, und deren Chef-Lobbyist in Berlin ist kein geringer als Daniel Funke – der Ehemann von Jens Spahn. Dem Mann, der sich vom Corona-Leugner (nach heutigen Maßstäben) im Februar zum Corona-Hardliner gewandelt hat.

“In Asien herrschte kein Zweifel, hierzulande waren selbst Experten skeptisch – doch jetzt gibt es konkrete, wissenschaftlich fundierte Belege: Eine Maskenpflicht verringert die Anzahl der Corona-Infektionen in einer Region um mindestens ein Viertel. Vielleicht sogar um knapp die Hälfte”, heißt es in dem Vorspann des Focus-Artikels. Wobei das “vielleicht” schon einmal etwas irritierend ist. Der Beitrag beruft sich auf das Ergebnis einer aktuellen Studie von Ökonomen der Simon-Fraser-Universität im kanadischen Burnaby, die vom US-amerikanischen National Bureau of Economic Research veröffentlicht wurde.

Die Forscher “hatten sich für ihre Untersuchung die Ausbreitung des Coronavirus in Kanada genauer angeschaut”, schreibt Focus: “Dort wurde die Maskenpflicht in den verschiedenen Provinzen über mehrere Monate hinweg nach und nach eingeführt. In der Provinz Ontario währte dieser Prozess in den 34 Unterregionen sogar mehr als zwei Monate lang. Da ansonsten überall annähernd dieselben Vorgaben im Kampf gegen das Coronavirus galten, konnten die Forscher die Ausbreitung in den Regionen gut miteinander vergleichen.”

Allerdings steht in dem Beitrag kein Wort über einen wichtigen Umstand zur Ermittlung der Zahlen. Ausgeblendet wird die Frage, ob die Fallzahlen ins Verhältnis zur Zahl der durchgeführten Tests gesetzt wurde. Der Frage, warum ausgerechnet Ökonomen den Nutzen der Masken untersuchen, wird ebenfalls nicht aufgeworfen. Auch wären Vergleichszahlen entscheidend: Da im Frühjahr die Zahl der Infektionen ohnehin massiv absank, wäre hier ein Vergleich mit benachbarten Regionen ohne Maskenpflicht unabdingbar. Zumindest in dem Beitrag ist dazu aber nichts erwähnt.

Viel bedeutender aber noch ist, was die Kollegen vom Focus durch eine einfache Google-Anfrage hätten herausfinden können. Aber entweder nicht taten oder erwähnten: Die Simon-Fraser-Universität im kanadischen Burnaby erhielt wenige Wochen, bevor ihre Ökonomen die Studie veröffentlichten, eine Spende von der Bill-Gates-Stiftung. Und zwar explizit zur Covid-19-Forschung:

Eine der Grundlagen des Journalismus ist es, auf eben solche Zusammenhänge aufmerksam zu machen. So unseriös es wäre, irgend etwas zu unterstellen oder irgend welche Schlussfolgerungen zu ziehen: Nicht weniger unseriös ist es, solche finanziellen Zusammenhänge einfach zu verschweigen. Wer sich ein bisschen mit Finanzierung von Wissenschaft und Studien auskennt, weiß, dass hier – diplomatisch ausgedrückt – gewisse Zusammenhänge zwischen der Position und Interessenlage der Finanziers und den Ergebnissen zumindest nicht immer auszuschließen sind.

