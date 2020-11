In der 19-Uhr-Heute-Sendung des ZDF war es heute die Hauptnachricht, viele Medien berichten darüber: Der Auftritt von Rebecca Sommer am Mittwoch im Bundestag (siehe hier). Als „rechte Aktivistin“ wird sie in dem Bericht bezeichnet; nach ihren eigenen Worten war sie als Journalistin in dem Hohen Haus. In den Medien ist viel die Rede von Bedrohungen an dem Tag in dem Hohen Haus. Auch von Nötigung von Verfassungsorganen ist die Rede. Sommer hat einen Film produziert, in dem nach ihren Worten sämtliche Aufnahmen, die sie im Bundestag am Mittwoch angefertigt hat, zu sehen sind. Im Sinne von Transparenz und Glasnost veröffentliche ich hier ihren Film – der auch ihre Begegnung mit Wirtschaftsminister Peter Altmaier, deren Ausschnitte durch alle Medien ging, in voller Länge zeigt. Und auch eine Begegnung mit Spahn. Bisher waren diese Aufnahmen noch nirgends zu sehen. Alles, was bisher zu sehen ist, sind laut Sommer Aufnahmen von Dritten, die hinter ihrem Rücken verbreitet wurden. Sommer betont, sie habe die Kamera bis auf eine Ausnahme jeweils solange auf den Boden gehalten, bis ihre Gesprächspartner erkenntlich machten, dass sie bereit sind zu reden.



Hier die Hintergründe der Aktion und der Medienberichte:

"Reichstagssturm" 2.0 Klimaproteste im Bundestag sind gut, Proteste gegen das Corona-Gesetz führen zum Aufschrei. Von einer Nötigung von Verfassungsorganen ist die Rede – anders als bei massivsten Drohungen gegen FDP-Kurzzeit-MP Kemmerich in Thüringen.





Bild: Screenshot

Text: br



