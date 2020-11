Zynismus ist einer der Grundzüge der heutigen Politik. Besonders deutlich wird er im Verhalten der Bundesregierung. Ein neuer Video-Streifen, den Merkels Sprecher Steffen Seibert gerade auf twitter veröffentlicht hat, bringt eine fast unerträgliche Verachtung der Regierenden gegenüber den Regierten zum Vorschein: Sie gehen mit ihnen um wie mit kleinen Kindern, die man zu erziehen hat, statt wie mit mündigen Bürgern. Ganz in dem Stile, den der Publizist Matthias Heitmann vor kurzem in seiner Video-Rubrik auf meiner Seite so definiert hat: „Die Kita-Republik mit ihrer Bundeskindergärtnerin“.

In dem steuerfinanzierten Streifen erzählt ein alter Mann im Stile von Veteranen in Dokumentationen etwa über den Zweiten Weltkrieg vom „Winter 2020“ und wie er damals zum Helden geworden sei: durch Nichtstun. Der Greis erzählt: „Es war im Winter 2020, als die ganze Welt auf uns schaute, ich war gerade 22 geworden, studierte Maschinenbau in Chemnitz, als die zweite Welle kam.“ In diesem Alter wollte man ja eigentlich feiern, doch das Schicksal habe andere Pläne gehabt: „Das Schicksal dieses Landes lag plötzlich in unseren Händen. Also nahmen wir alle unseren Mut zusammen und taten, was von uns erwartet wurde – das einzig Richtige: Wir taten nichts. Absolut gar nichts. Waren faul wie die Waschbären. Tage und Nächte lang blieben wir auf unserem Arsch Zuhause und kämpften gegen die Ausbreitung des Corona-Virus. Unsere Couch war die Front. Manchmal muss ich fast ein bisschen schmunzeln, wenn ich an diese Zeit zurückdenke. So wurden wir zu Helden.“ Zu sehen ist in einem Rückblick, wie der Erzähler 2020 sich auf dem Sofa räkelt und Chips isst. Unterlegt ist all das mit heroischer Musik (anzusehen hier).

Der Film zeigt, wie die Regierung den Kontakt mit der Lebenswirklichkeit der Bürger verloren hat. Wie bitte soll dieses heroische Lob auf die Faulheit auf all jene wirken, die im Moment faktisch Berufsverbot haben und um ihre Existenz bangen müssen? Auf Mitarbeiter der Unterhaltungsbranche, der Gastronomie, des Hotelgewerbes, der Fitness-Studios und vieler anderen Branchen? Wie soll der Film auf Senioren wirken, die in Alten- und Pflegeheimen zum Teil faktisch eingesperrt sind, mit massiven Einschränkungen ihrer sozialen Kontakte? Auf Studenten, die wegen Corona mit psychischen Problemen kämpfen? Wie meine Gastautorin Franziska Weißgerber, die beschreibt, in welche Nöte sie und ihre Freunde die Corona-Politik stürzte (nachzulesen hier)?

Das Video macht auch historische Zeitzeugen lächerlich, indem es Filme imitiert, in denen Menschen, die Schlimmstes durchmachen mussten, von den Schrecken des Erlebten berichten.

Auf twitter löste der Streifen teilweise heftige Reaktionen aus:

Den Publizisten Klaus-Rüdiger Mai erinnert das Video gar an eine Aussage von Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble: „Die Corona-Krise ist eine große Chance. Der Widerstand gegen Veränderung wird in der Krise geringer. Wir können die Wirtschafts- und Finanzunion, die wir politisch bisher nicht zustande gebracht haben, jetzt hinbekommen…“ Angesichts solcher Aussagen, so Mai, stelle sich die Frage, ob man in der Politik die Corona-Krise schätzen zu lernen beginne.



Bild: Screenshot twitter



Text: br