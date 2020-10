Er sagte den Crash von 2008 voraus, und in seinem neuen Buch geht er noch weiter: Er geht davon aus, dass es einen World-Systemcrash geben wird. So schlimm, wie es kam, habe ich es mir allerdings nicht ausgemalt, als ich ihn jetzt im Gespräch fragte, wann dieser große Zusammenbruch denn kommen werde. Wir seien mitten drin, sagte der Professor und Beststeller-Autor (hier geht es direkt zum Interview auf Youtube). Er habe vorausgesagt, dass sich das System verändern werde. Dass dies in Zeiten der Verwirrung geschehen werde, die Leute werden nicht mehr klar denken können, und die Verwirrung nutzt auch einigen. “Es ärgert mich, dass ich nicht gesehen habe, man hätte es sehen können, dass das auch einen Virus ausgelöst wird”, sagt Otte: “Denn die Rockefeller-Stiftung hat ja 2010 dieses Szenario schon ganz genau gemalt – ein Virus kommt aus China, Millionen Menschen sterben, der Westen probiert erst locker damit umzugehen, dann findet man Gefallen am chinesischen Modell, westliche Politiker maßen sich Macht an, geben diese Macht nicht mehr ab, es gibt Widerstand, und so weiter. Dieses Szenario ist erschreckend. Der Report ist auch im Netz verfügbar, von 2010.”

Das Virus werde genutzt, “um das Finanzsystem zu reorganisieren, um die digitale Welt zu puschen, was auch Bargeld-Verdrängung bedeutet, Bargeld ist Freiheit, wir werden immer weiter in die digitale Welt hineingezogen.” Otte verweist auf eine Dokumentation von Arte von 2009 mit dem Titel “Profiteure der Angst – Das Geschäft mit der Schweinegrippe” über die Panikmache: “Da haben wir schon die üblichen Verdächtigen, Drosten als Alarmisten und Panikmacher, Wodarag als Warner, sie sind alle in dieser Doku enthalten, Wir hatten SARS, wir hatten die Schweinegrippe, wir hatten Ebola, natürlich gibt es immer mal wieder Viren.” Otte verweist auch darauf, dass die WHO die Kriterien für Pandemien geändert habe. Die Sterblichkeit spiele nur noch eine sehr untergeordnete Rolle. Otte warnt davor, kritisches Nachfragen nach Nutznießern und Akteuren als “Verschwörungstheorien” abzutun.

Schauen Sie sich hier das ganze Video an – und hören Sie auch, welche Ratschläge Ihnen der Börsen-Experte zur Rettung Ihres Geldes gibt – gerade auch bei nicht allzu üppigen Beträgen:



Corona-Chaos: "Wie im Dreißigjährigen Krieg" Ob Berliner noch willkommen sind, hängt in vielen Bundesländern davon ab, in welchem Berliner Bezirk sie leben. Deutschland ist fragmentiert, grenzenlos scheint nur der Irrsinn. GASTBEITRAG.

Amtsarzt zerlegt offizielle Corona-Politik Vernichtende Diagnose: Frankfurts Gesundheitsamts-Chef übt heftige Kritik an der Corona-Politik. Der Beamte vergleicht Corona gar mit Grippe und Hitzewellen. Hier die Details: