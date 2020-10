Verdrehte Welt! Wer in den vergangenen Wochen, ja Monaten, Nachrichten sah oder Zeitungen las, musste zu dem Schluss kommen, unsere Sicherheitsbehörden seien stark unterwandert von Rechtsextremen. Kaum eine Woche vergeht ohne neue Mitteilungen über Netzwerke von Nazis, Rassisten oder anderen rechten Extremisten in Polizei, Bundeswehr und Behörden. Darüber wird so groß und umfassend berichtet, dass man fast den Eindruck bekommt, eine faschistische Machtergreifung stünde unmittelbar bevor.

Und jetzt das! Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) stellte jetzt ein Lagebild vor, dass diesem Eindruck deutlich entgegensteht. Die Sicherheitsbehörden der Länder haben in den vergangenen drei Jahren wegen 319 rechtsextremer Verdachtsfälle im eigenen Haus ermittelt. Das ist zwar auch keine geringe Zahl. Und jeder Fall ist eindeutig einer zu viel. Und verdient öffentliche Aufmerksamkeit. Aber man muss dennoch die Relation sehen: Insgesamt arbeiten in den Sicherheitsbehörden der 16 Bundesländer 275.600 Männer und Frauen. Der Anteil rechtsextremer Verdächtsfälle liegt damit bei rund 0,12 Prozent der Beschäftigten.

So wenig man wegdiskutieren kann, dass es ein Problem gibt: Der Eindruck einer massiven Unterwanderung, wie er in vielen Medien geschürt wird und auch bei vielen Menschen ankommt, ist damit irreführend, ja manipulativ. Seehofer betonte denn auch, er sehe in den deutschen Sicherheitsbehörden kein strukturelles Problem mit Rechtsextremismus, von dem so viel die Rede ist – wie etwa in der Kolumne in der taz, die generell die Polizisten unter Nazi-Verdacht stellte. „Wir haben es mit einer geringen Fallzahl zu tun”, sagte Seehofer: Mehr als 99 Prozent der Mitarbeiter stünden „fest auf dem Boden des Grundgesetzes“, betonte er.

In den Sicherheitsbehörden des Bundes wie etwa dem Bundeskriminalamt, der Bundespolizei, dem Zoll etc. wurden 58 Fälle registriert. Angesichts von insgesamt 108.700 Mitarbeitern dort liegt der Anteil rechtsextremer Verdachtsfälle damit bei 0,05 Prozent. 44 davon entfallen auf die Bundespolizei. Bei den übrigen Sicherheitsbehörden waren die Verdachtszahlen in den vergangenen drei Jahren einstellig.

Bundesweit gab es 62 Verfahren, davon 38 disziplinarrechtliche Verfahren, 23 Entlassungen/Nichternennungen in das Beamtenverhältnis auf Probe sowie in einem Fall zu arbeitsrechtlichen Schritten.

Die 58 Verdachtsfälle auf Bundesebene schlüsseln sich wie folgt auf: Drei Propagandadelikte, zwei gewaltorientierte Vergehen, zwei politisch motivierte Beleidigungen und 55 „sonstige rechtsextreme Handlungen“, die nicht aufgeschlüsselt werden. Dass es mehr Verfahren gab als Verdachtsfälle liegt daran, dass es gegen einzelne Tatverdächtige mehrere Verfahren gab.

Bei der Bundeswehr und im Verteidigungsministerium wurden laut Militärischem Abschirmdienst (MAD) vom Januar 2017 bis zum April 2020 insgesamt 1.064 Verdachtsfälle bekannt. Das sind 0,58 Prozent von den insgesamt 184.258 Bundeswehr-Angehörigen und damit deutlich mehr als bei der Polizei. Ob diese es allerdings Anhaltspunkte für “strukturellen Rechtsextremismus” gibt, wenn 99,42 Prozent der Bundeswehr-Angehörigen verfassungstreu sind, sei dahingestellt.

