Auch der Zweitligist 1. FC Heidenheim wurde Opfer eines falsch positiven Tests. Bei dem Verein aus Baden-Württemberg waren insgesamt sechs Personen positiv getestet worden. Ein weiterer Test am Freitag und Samstag durch das Klinikum Heidelberg führte dann allerdings zu negativen Ergebnissen. Der 1. FC Heidenheim, der seine Spielvorbereitung unterbrechen müsse, prüft nun rechtliche Schritte gegen das ursprüngliche Testlabor.

Schon vergangene Woche hatte der Berliner Abgeordnete Marcel Luthe (parteilos) ein massives Chaos bei den Tests in Deutschland beklagt. So machte er geltend, dass laut einer Antwort des Berliner Senats auf seine parlamentarische Anfrage etwa der entscheidende Ct-Wert bei den Tests von den staatlichen Stellen nicht einmal erfasst werde. Luthe: „Es sind 550 unterschiedliche Tests in Deutschland. Es gibt keine Zulassungsstelle für medizinische Tests. Im Prinzip kann jeder seinen Test auf den Markt werfen. Was der testet, wie genau der ist, erfahren Sie erst mal nicht, und diese Daten werden alle nicht erfasst“. (Lesen Sie hier den ganzen Artikel).

Interessant ist, dass über die Serie falsch positiver Tests in den Fußball-Clubs relativ wenig berichtet wird. Vor allem wenig zusammenfassend und an prominenter Stelle. Die meisten Medien kochen dieses Thema auf Sparflamme, obwohl es eigentlich zentral behandelt werden müsste in einer Zeit, in der die Corona-Tests für Land und Leute schicksalhaft sind. Eine ernsthafte Auseinandersetzung mit dem Thema würde massive Fragen aufwerfen: Herrscht eine Zwei-Klassen-Gesellschaft bei den Tests, wenn etwa Fussball-Vereine Betroffene mehrfach testen lassen, was für normale positiv Getestete wohl zumindest schwierig wäre? Haben die Vereine so wenig Vertrauen in die Tests, dass sie so oft nachtesten lassen? Oder wie im Fall des FC Bayern trotz eines positiven Tests die anderen Spieler nicht in Quarantäne schicken, ja sogar weiter spielen lassen? Haben Kritiker der Tests mit ihren Vorbehalten in Sachen Zuverlässigkeit Recht, wenn allein in der kleinen Welt des Profi-Fussballs so viele Fehler bekannt werden? Wurde Jens Spahn ein zweites Mal getestet wie die Profis? Wenn nicht: warum? Weil es zu peinlich wäre, wenn sich der erste Test als Fehler herausstellen würde? Fragen über Fragen, die dringend diskutiert werden müssten statt vertuscht und heruntergespielt.

Bild: Mix and Match StudioShutterstock

Text: br